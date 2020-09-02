В РФ считают, что заявления об отравлении Навального - попытка вмешательства в дела страны

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что отравление Алексея Навального будут рассматривать как вмешательство во внутренние дела России. По его словам, западные СМИ вели "информационную подготовку" к мнению, что оппозиционера отравили.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета после единого дня голосования в сентябре обсудит ситуацию с отравлением Алексея Навального как пример вмешательства в дела России", - заявил Климов.

По его словам, западные СМИ вели "информационную подготовку" к мнению, что оппозиционера отравили

"Как только появилась информация о плохом состоянии здоровья Навального, сразу активизировались западные СМИ. И все это было похоже на информационную подготовку к мнению об отравлении политика", - сказал Климов.

Политик выразил мнение, что заключение немецких врачей об отравлении Навального якобы не отвечает на вопрос, "кто и зачем это сделал".

Напомним, сегодня немецкие власти выступили с официальным объявлением, что Навальный был отравлен ядом класса "Новичок". Версия отравления подтвердилась, хотя российская сторона всячески отрицала наличие в организме политика опасных веществ.

РБК-Украина собрало первые официальные реакции на новость об отравлении Навального.

Кроме этого, немецкие медики сообщили, что не исключают долгосрочных последствий отравления Навального.