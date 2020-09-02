Навального отравили "Новичком": первые реакции

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Немецкие власти выступили с официальным объявлением о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом класса "Новичок". Версия отравления подтвердилась, хотя российская сторона всячески отрицала наличие в организме политика опасных веществ.

РБК-Украина собрало первые официальные реакции на новость об отравлении Навального.

Меркель призывает Москву к ответу

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, которое осуществлялось с применением вещества класса "Новичок". По ее словам, официальная Москва должна ответить на эти обвинения.

"Яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может… Навального хотели заставить замолчать", - сказала Меркель.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ответственные за отравление Навального должны быть найдены и наказаны. Кроме того, в МИД заявили, что уже провели встречу с российским послом. Ему дали понять необходимость полного расследования отравления оппозиционера в России.

В Министерстве обороны отметили, что лаборатория Бундесвера, которая нашла следы "Новичка", сертифицирована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальный в тяжелом состоянии, лечение продлится долго

Как заявили в клинике "Шарите", состояние Навального по-прежнему тяжелое, хотя симптомы отравления уже не такие сильные. Он до сих пор находится в реанимации и подключен к ИВЛ.

"Следует ожидать длительного течения болезни. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления", - заявили в клинике.

Новые санкции против России

Правящий немецкий блок ХДС/ХСС не исключает введения новых санкций против России в связи с отравлением Навального.

"Германия вместе с другими государствами ЕС должна выработать в отношении России единую позицию, которая не исключает дальнейших санкций", - заявил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт.

Россия несмело отрицает обвинения

Первая реакция Кремля на заявление Берлина не прояснила официальную позицию Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин еще не проинформировал об отравлении Навального "Новичком". Он посетовал, что немецкие врачи не ответили на предложение об обмене данными.

В то же время российские СМИ стали распространять заявления "информированных источников" о том, что Москва доверяет российским лабораториям, хотя они и не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ.

Заместитель главного врача омской больницы, где несколько дней находился Навальный, заявил, что медики не знакомы с результатами исследований немецкой лаборатории. А разработчик "Новичка" Леонид Ринк заявил, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление "Новичком".

Москва жалуется, что Берлин отказался от помощи

МИД России назвал заявление Берлина лишенным "хоть какой-либо фактуры". Москва отмечает, что после перевода Навального в "Шарите" прокуратура была готова сотрудничать с немецкой стороной, а также просила предоставить данные обследования в Германии. Также Россия жалуется на то, медики "Шарите" не просят какой-либо конкретной помощи у российских коллег.

"Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО", - говорится в сообщении МИД.

Литва обвинила Кремль в отравлении Навального

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус уверен, что за отравлением Навального стоят российские власти.

"Шокирован новостью о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть", - заявил он и добавил, что ответственные за отравление должны понести ответственность.

Украина: отравление Навального будет иметь последствия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже прокомментировал информацию об отравлении Навального. По его мнению, возможные новые санкции вряд ли скажутся на строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Но отравление Навального тоже будет иметь последствия", - отметил министр.