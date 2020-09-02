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У РФ вважають, що заяви про отруєння Навального - спроба втручання у справи країни

Москва, Середа 02 вересня 2020 19:33
У РФ вважають, що заяви про отруєння Навального - спроба втручання у справи країни
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Максим Зайченко

Голова комісії Ради Федерації РФ щодо захисту держсуверенітету Андрій Климов заявив, що отруєння Олексія Навального будуть розглядати як втручання у внутрішні справи Росії. За його словами, західні ЗМІ вели "інформаційну підготовку" до думки, що опозиціонера отруїли.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Комісія ради федерації по захисту держсуверенітету після єдиного дня голосування у вересні обговорить ситуацію з отруєнням Олексія Навального як приклад втручання в справи Росії", - заявив Клімов.

За його словами, західні ЗМІ вели "інформаційну підготовку" до думки, що опозиціонера отруїли

"Як тільки з'явилася інформація про поганий стан здоров'я Навального, відразу активізувалися західні ЗМІ. І все це було схоже на інформаційну підготовку до думки про отруєння політика", - сказав Клімов.

Політик висловив думку, що висновок німецьких лікарів про отруєння Навального нібито не відповідає на питання, "хто і навіщо це зробив".

Нагадаємо, сьогодні німецька влада виступили з офіційним оголошенням, що Навальний був отруєний отрутою класу "Новачок". Версія отруєння підтвердилася, хоча російська сторона всіляко заперечувала наявність в організмі політика небезпечних речовин.

РБК-Україна зібрало перші офіційні реакції на новину про отруєння Навального.

Крім цього, німецькі медики повідомили, що не виключають довгострокових наслідків отруєння Навального.

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