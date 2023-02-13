РФ саботує інспекції. Україна фіксує зниження кількості суден під завантаження зерном

Кількість нового флоту під завантаження у рамках "зернової ініціативи" суттєво знизилась у зв'язку з тим, що Росія саботує проведення інспекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .

Так, за минулий тиждень 25 суден експортували 1,1 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, 54 тисячі тонн пшениці було відправлено до Шрі-Ланки, 57 тисяч тонн - до Бангладешу, ще 90 тисяч тонн очікують Кенія, Туніс та Єгипет.

Якщо порівнювати з попереднім тижнем, обсяг експорту через порти Великої Одеси збільшився на 152 тисячі тонн. При цьому продовжує знижуватися показник заходу нових суден під завантаження. Так, за минулий тиждень порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден, позаминулого - 25.

Мінінфраструктури зазначає, що тенденція до зниження суднозаходів за агроекспортом обумовлена діями країни-агресора в інспекційній зоні в Босфорі. Вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді навіть абсурдними приводами. Через це в черзі на інспекцію Спільного координаційного центру, станом на 12 лютого, очікують 145 суден, з яких 122 - прямують до українських портів за агропродукцією.

Наразі у портах Одеської області перебувають 18 суден. На них завантажують 584,5 тисячі тонн українського продовольства.

При цьому по "зерновому коридору" після інспекції рухається лише одно судно.

Для того, щоб збільшити обсяг експорту в поточних умовах і зменшити час простою, прийнято рішення збільшити тоннажність суден, що беруть участь в ініціативі. Зокрема, для зернових - з 20 тисяч тонн до 25 тисяч тонн, а для олії - з 6 тисяч тонн до 10 тисяч тонн. З враховуванням того, що середня кількість інспекцій вхідного флоту становить лише 2,5 судна на добу, то збільшення обсягу слід очікувати через півтора місяця.

"Маємо сподівання, що питання з гальмуванням інспекцій буде вирішено силами наших партнерів та всього цивілізованого світу. Україна має право на вільне торговельне судноплавство згідно з конвенцією ООН з морського права, а світ - на безперебійний доступ до їжі. Росія має припинити нав’язувати всьому світу свою дискримінаційну політику", - додають у міністерстві.