РФ саботирует инспекции. Украина фиксирует снижение количества судов под загрузку зерном

Количество нового флота под загрузку в рамках "зерновой инициативы" существенно снизилось в связи с тем, что Россия саботирует проведение инспекций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру .

Так, за прошедшую неделю 25 судов экспортировали 1,1 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. В частности, 54 тысячи тонн пшеницы были отправлены в Шри-Ланку, 57 тысяч тонн - в Бангладеш, еще 90 тысяч тонн ожидают Кения, Тунис и Египет.

По сравнению с предыдущей неделей объем экспорта через порты Большой Одессы увеличился на 152 тысячи тонн. При этом продолжает снижаться показатель захода новых судов под загрузку. Так, за прошедшую неделю порты Большой Одессы приняли только 16 судов, позапрошлую - 25 судов.

Мининфраструктуры отмечает, что тенденция к снижению судов по агроэкспорту обусловлена действиями страны-агрессора в инспекционной зоне в Босфоре. Уже третий месяц россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда даже абсурдными поводами. Поэтому в очереди инспекции Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 - направляются в украинские порты за агропродукцией.

В портах Одесской области находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тысяч тонн украинских продовольствия.

При этом по "зерновому коридору" после инспекции двигается только одно судно.

Для того чтобы увеличить объем экспорта в текущих условиях и уменьшить время простоя, принято решение увеличить тоннажность судов, которые участвуют в инициативе. В частности, для зерновых - с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла - с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн. С учетом того, что среднее количество инспекций входящего флота составляет всего 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца.

"Надеемся, что вопрос с торможением инспекций будет решен силами наших партнеров и всего цивилизованного мира. Украина имеет право на свободное торговое судоходство согласно конвенции ООН по морскому праву, а мир - на бесперебойный доступ к пище. Россия должна прекратить навязывать всему миру свою дискриминационную политику", - добавляют в министерстве.