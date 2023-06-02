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РФ розширює пропагандистську мережу на окупованих територіях Донецької області, - ЦНС

Фото: РФ розширює пропагандистську мережу на окупованих територіях Донецької області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники розширюють пропагандистську мережу на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Таким чином вони намагаються посилити інформаційно-пропагандистський тиск на населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, росіяни продовжують розгортати власну телекомунікаційну мережу на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, окупанти створюють так звані "територіальні підрозділи" російських медіа у Донецької області.

У ЦНС пояснили, що таким чином росіяни намагаються посилити інформаційно-пропагандистський тиск на населення тимчасово окупованих територій сходу України.

До того ж у Донецькій області загарбники посилюють інформаційно-пропагандистський вплив з метою мілітаризації молоді.

Ситуація у Донецькій області

Із самого початку вторгнення армія РФ почала наступ по всій лінії фронту Донецької області, місцями їй вдалося просунутися. Частину територій українським військам вдалося деокупувати. Найзапекліші бої відбуваються на Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

У зв'язку з постійними обстрілами українська влада оголосила примусову евакуацію дітей в семи населених пунктах Донецької області. Планується евакуювати понад 230 дітей.

На тимчасово окупованих територіях регіону українці також страждають від російських окупантів. Зокрема, росіяни змушують мешканців отримувати паспорти РФ та вступали до лав своєї армії. А українських дітей під виглядом "евакуації" вивозять на територію країни-агресорки.

До того ж наразі у Донецької області бракує питної та технічної води. Росіяни розікрали гроші, виділені на ремонт інфраструктури.

А у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області "кадирівці" постійно пиячать та знущаються над цивільним населенням.

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