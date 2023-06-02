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На окупованих територіях Донецької області бракує питної води, - ЦНС

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Донецька область, П'ятниця 02 червня 2023 17:31
На окупованих територіях Донецької області бракує питної води, - ЦНС Фото: на окупованих територіях Донецької області бракує питної води (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної та технічної води. Росіяни розікрали гроші, виділені на ремонт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, працівники підконтрольного окупантам "державного унітарного підприємства ДНР "Вода Донбаса" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення.

Також спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст.

За інформацією ЦНС, причина нестачі води полягає в тому, що окупаційна адміністрація у Донецькій області банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури.

Ситуація у Донецькій області

Із самого початку вторгнення армія РФ почала наступ по всій лінії фронту Донецької області, місцями їй вдалося просунутися. Частину територій українським військам вдалося деокупувати. Найзапекліші бої відбуваються на Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

У зв'язку з постійними обстрілами українська влада оголосила примусову евакуацію дітей в семи населених пунктах Донецької області. Планується евакуювати понад 230 дітей.

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