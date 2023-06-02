РФ расширяет пропагандистскую сеть на оккупированных территориях Донецкой области, - ЦНС

Как сообщается, россияне продолжают развертывать собственную телекоммуникационную сеть на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, оккупанты создают так называемые "территориальные подразделения" российских медиа в Донецкой области.

В ЦНС пояснили, что таким образом россияне пытаются усилить информационно-пропагандистское давление на население временно оккупированных территорий востока Украины.

К тому же, в Донецкой области захватчики усиливают информационно-пропагандистское влияние с целью милитаризации молодежи.

Ситуация в Донецкой области

С самого начала вторжения армия РФ начала наступление по всей линии фронта Донецкой области, местами ей удалось продвинуться. Часть территорий украинским войскам удалось деоккупировать. Самые ожесточенные бои проходят на Бахмутском и Марьинском направлениях.

В связи с постоянными обстрелами украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в семи населенных пунктах Донецкой области. Планируется эвакуировать более 230 детей.

На временно оккупированных территориях региона украинцы также страдают от российских оккупантов. В частности, россияне заставляют жителей получать паспорта РФ и вступали в ряды своей армии. А украинских детей под видом "эвакуации" вывозят на территорию страны-агрессора.

К тому же в Донецкой области не хватает питьевой и технической воды. Россияне разворовали деньги, выделенные на ремонт инфраструктуры.

А во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области "кадыровцы" постоянно выпивают и издеваются над гражданским населением.