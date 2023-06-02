РФ расширяет пропагандистскую сеть на оккупированных территориях Донецкой области, - ЦНС

Российские захватчики расширяют пропагандистскую сеть на временно оккупированных территориях Донецкой области. Таким образом, они пытаются усилить информационно-пропагандистское давление на население.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, россияне продолжают развертывать собственную телекоммуникационную сеть на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, оккупанты создают так называемые "территориальные подразделения" российских медиа в Донецкой области.
В ЦНС пояснили, что таким образом россияне пытаются усилить информационно-пропагандистское давление на население временно оккупированных территорий востока Украины.
К тому же, в Донецкой области захватчики усиливают информационно-пропагандистское влияние с целью милитаризации молодежи.
Ситуация в Донецкой области
С самого начала вторжения армия РФ начала наступление по всей линии фронта Донецкой области, местами ей удалось продвинуться. Часть территорий украинским войскам удалось деоккупировать. Самые ожесточенные бои проходят на Бахмутском и Марьинском направлениях.
В связи с постоянными обстрелами украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в семи населенных пунктах Донецкой области. Планируется эвакуировать более 230 детей.
На временно оккупированных территориях региона украинцы также страдают от российских оккупантов. В частности, россияне заставляют жителей получать паспорта РФ и вступали в ряды своей армии. А украинских детей под видом "эвакуации" вывозят на территорию страны-агрессора.
К тому же в Донецкой области не хватает питьевой и технической воды. Россияне разворовали деньги, выделенные на ремонт инфраструктуры.
А во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области "кадыровцы" постоянно выпивают и издеваются над гражданским населением.
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