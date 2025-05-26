РФ розширює напрямки штурмів у Сумській області: у ДПСУ пояснили нову тактику

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що росія продовжує масовані атаки по всій лінії фронту. Генштаб повідомляє про понад 180 боєзіткнень за добу та оновив карту бойових дій.

Агресор завдав одного ракетного та 112 авіаударів, використавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіабомб. Також застосовано понад 3 тисячі дронів-камікадзе і майже 5 тисяч обстрілів українських позицій та мирних міст.

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