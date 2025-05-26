РФ расширяет направления штурмов в Сумской области: в ГПСУ объяснили новую тактику

Как сообщил Демченко, противник расширяет направления атак, в частности в районах населенных пунктов Владимировка и Веселовка.

По его словам, наиболее активная штурмовая деятельность наблюдалась в районе Басовки и Журавки.

Однако в последние дни оккупанты пытаются охватить более широкий участок украинской границы.

Несмотря на значительные потери, враг продолжает засылать штурмовые группы. Перед этим противник проводит артиллерийскую подготовку, применяет дроны и авиацию, чтобы ослабить украинские позиции перед штурмом.

"В первую очередь, чтобы уничтожить позиции украинских воинов, и, собственно, уменьшить нашу обороноспособность во время своих штурмовых действий", - сказал он