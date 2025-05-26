РФ штурмує ключові напрямки: Генштаб показав оновлену карту боїв

Росія продовжує масовані атаки по всій лінії фронту. Генштаб повідомляє про понад 180 боєзіткнень за добу та оновив карту бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Агресор завдав одного ракетного та 112 авіаударів, використавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіабомб. Також застосовано понад 3 тисячі дронів-камікадзе і майже 5 тисяч обстрілів українських позицій та мирних міст.

У відповідь українська авіація, артилерія та ракетні війська вразили вісім районів скупчення живої сили та техніки противника, один пункт управління БпЛА та одну ворожу артилерійську систему.

Ситуація на напрямках

Харківський напрямок. Противник шість разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

Куп’янський напрямок. Було дві атаки - штурми біля Кругляківки та Нової Кругляківки відбито.

Лиманський напрямок. Зафіксовано 21 атаку. Ворог намагався прорватися в районах Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру, Серебрянського лісу, Греківки, Липового та Торського.

Сіверський напрямок. Сили оборони зупинили шість атак поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Григорівки.

Краматорський напрямок. Противник 10 разів атакував у напрямку Предтечиного, Білої Гори, Курдюмівки та Часового Яру.

Торецький напрямок. Десять атак за добу зафіксовано біля Торецька, Романівки, Диліївки та в напрямку Новоспаського.

Покровський напрямок. Найактивніші бої - 63 штурмові дії поблизу Котлярівки, Малинівки, Лисівки, Удачного, Звірового, Троїцького, Єлизаветівки, Андріївки, Нової Полтавки, Горіхового, Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки та Миролюбівки.

Новопавлівський напрямок. Зафіксовано 24 атаки в районах Новополя, Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у напрямках Мирного, Комара, Зеленого Поля, Багатиря та Шевченка.

Гуляйпільський напрямок. Бойових зіткнень не було.

Оріхівський напрямок. Ворог п’ять разів намагався прорватися в районах Новоданилівки та Степового.

Придніпровський напрямок. Три безуспішні спроби ворога просунутися поблизу Козачих Лагерів.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку. Ворог завдав 14 авіаційних ударів - скинув при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 225 обстрілів, з яких 13 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.