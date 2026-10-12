UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Війна в Україні

У РФ розробляють нову модифікацію ракети "Кинджал": деталі від ГУР

09:38 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: у РФ розробляють нову модифікацію ракети "Кинджал" (Getty Images)

У РФ працюють над новою модифікацією аеробалістичної ракети "Кинджал" з осколково-фугасною бойовою частиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.

У ГУР МО України опублікували інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та підприємства кооперації російської аеробалістичної ракети 9-С-7760, більш відомої як Х-47М2 "Кинджал".

Зазначається, що "Кинджал" є одноступеневою твердопаливною ракетою з інтегрованою бойовою частиною. За складовими ракета на 90% уніфікована з балістичною 9М723 ОТРК "Іскандер-М".

До основних відмінностей "Кинджалу" належать наявність хвостового аеродинамічного обтічника, який відділяється після запуску двигуна, радіолокаційної головки самонаведення, яку у РФ називають "всепогодною", та станції активних перешкод, на додачу до системи відстрілу хибних цілей С-200.

Сьогодні "Кинджал" має два типи бойових частин – проникаючу фугасну у товстому металевому корпусі для пробиття перекриттів, бетонних та захищених конструкцій, та спеціальну ядерну. Наразі противник працює над модифікацією з осколково-фугасною бойовою частиною.

Такі зміни можуть бути безпосередньо пов’язані з проблемами з точністю наведення ракети, адже висока точність важливіша саме для проникаючої БЧ. Саме через це у 2026 році ворог значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет, спрямувавши виробничі потужності, компонентну та сировинну базу на виробництво балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М".

Другою причиною такого розставлення пріоритетів є обмежений ресурс носіїв "Кинджалів" – винищувачів-перехоплювачів МиГ-31И та їх попередників МиГ-31К, які російський авіапром наразі не виготовляє.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони України уразили три підприємства, що залучені до виробництва російських ракет. Це "Завод Іскра", "Єфремовський завод синтетичного каучуку" та "Воронежсинтезкаучук".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МіГ-31КВторгнення Росії до УкраїниКинджал