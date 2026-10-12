В РФ разрабатывают новую модификацию ракеты "Кинжал": детали от ГУР

В ГУР МО Украины опубликовали интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и предприятиях кооперации российской аэробалистической ракеты 9-С-7760, более известной как Х-47М2 "Кинжал".

Отмечается, что "Кинжал" является одноступенчатой твердотопливной ракетой с интегрированной боевой частью. По составляющим ракета на 90% унифицирована с баллистической 9М723 ОТРК "Искандер-М".

К основным отличиям "Кинжала" относятся наличие хвостового аэродинамического обтекателя, который отделяется после запуска двигателя, радиолокационной головки самонаведения, которую в РФ называют "всепогодной", и станции активных помех, в дополнение к системе отстрела ложных целей С-200.

Сегодня "Кинжал" имеет два типа боевых частей – проникающую фугасную в толстом металлическом корпусе для пробития перекрытий, бетонных и защищенных конструкций и специальную ядерную. В настоящее время противник работает над модификацией с осколочно-фугасной боевой частью.

Такие изменения могут быть непосредственно связаны с проблемами с точностью наведения ракеты, ведь высокая точность более важна именно для проникающей БЖД. Именно поэтому в 2026 году враг значительно уменьшил объемы гособоронзаказа этих ракет, направив производственные мощности, компонентную и сырьевую базу на производство баллистических ракет 9М723 "Искандер-М".

Второй причиной такой расстановки приоритетов является ограниченный ресурс носителей "Кинжалов" – истребителей-перехватчиков МиГ-31И и их предшественников МиГ-31К, которые российский авиапром пока не производит.