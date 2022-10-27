UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ розпочала незаконне будівництво на Запорізькій АЕС

Фото: РФ розпочала незаконне будівництво на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ у терміновому порядку необхідно перевірити неузгоджений з Україною процес.

Про це заявив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію", - зазначив Коріков.

За його словами, Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС, але Україна не має інформації, що саме там відбувається.

Раніше ми писали, що глава МАГАТЕ має намір звернутися до Ради безпеки ООН щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Також нагадаємо, що країни "Великої сімки" офіційно закликали Росію вивести свої війська з території ЗАЕС та передати станцію під контроль України, а також повернути всіх викрадених співробітників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСВторгнення Росії до України