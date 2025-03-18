РФ розміщує поблизу Сумської області підрозділи, які брали участь у Курській операції, - ЗСУ

"Військову присутність ворога ми фіксували уздовж всього кордону і раніше, але не вбачали ознак формування великих угруповань щодо здійснення наступальних дій. Звісно, що якщо помінялася ситуація на суміжній території у Курській області, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Тож, напевно, й маються на увазі ось ці накопичені сили", - сказав Мисник.

За його словами, зараз ЗСУ максимально укріплюють систему оборони та продовжують виконувати бойові завдання як у Курській області, так і на кордоні.

Водночас речник зазначив, що ситуація на півночі залишається стабільною.

"Кардинальних змін оперативна обстановка не зазнає. Ворог щодоби обстрілює прикордоння уздовж всієї смуги. Тобто застосовують практично весь наявний арсенал озброєння. Хоча тут слід зазначити, що дуже активно вони застосовують FPV-дрони, скиди з БПЛА, міномети, ствольну артилерію. Звісно, що найбільше ворог обстрілює прикордоння Сумської області, і найбільша концентрація у них сил і засобів - саме на цьому напрямку", - розповів він.

Мисник додав, що у регіоні залишається загроза заходу ворожих ДРГ, однак Сили оборони контролюють ситуацію.

Речник також повідомив, що російські ДРГ застосовуються переважно на флангах, де спостерігається накопичення ворога. Водночас Сили оборони намагаються своєчасно їх виявляти та знищувати.

"Нам своєчасно вдається їх виявляти, знищувати. У нас є і протидиверсійні резерви, і технічні засоби задля цього, тобто є всі можливості, щоб припиняти цю діяльність", - додав Мисник.

А от у Чернігівську область, за його словами, вже тривалий час ворог не заходить, хоча загроза й зберігається.