РФ размещает вблизи Сумской области подразделения, участвовавшие в Курской операции, - ВСУ

"Военное присутствие врага мы фиксировали вдоль всей границы и раньше, но не видели признаков формирования крупных группировок по осуществлению наступательных действий. Конечно, если поменялась ситуация на сопредельной территории в Курской области, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились к государственной границе. Поэтому, наверное, и имеются в виду вот эти накопленные силы", - сказал Мысник.

По его словам, сейчас ВСУ максимально укрепляют систему обороны и продолжают выполнять боевые задачи как в Курской области, так и на границе.

В то же время спикер отметил, что ситуация на севере остается стабильной.

"Кардинальных изменений оперативная обстановка не претерпит. Враг ежесуточно обстреливает приграничье вдоль всей полосы. То есть применяют практически весь имеющийся арсенал вооружения. Хотя здесь следует отметить, что очень активно они применяют FPV-дроны, сбросы с БПЛА, минометы, ствольную артиллерию. Конечно, больше всего враг обстреливает приграничье Сумской области, и наибольшая концентрация у них сил и средств - именно на этом направлении", - рассказал он.

Мысник добавил, что в регионе остается угроза захода вражеских ДРГ, однако Силы обороны контролируют ситуацию.

Спикер также сообщил, что российские ДРГ применяются преимущественно на флангах, где наблюдается накопление врага. В то же время Силы обороны пытаются своевременно их выявлять и уничтожать.

"Нам своевременно удается их выявлять, уничтожать. У нас есть и противодиверсионные резервы, и технические средства для этого, то есть есть все возможности, чтобы прекращать эту деятельность", - добавил Мысник.

А вот в Черниговскую область, по его словам, уже длительное время враг не заходит, хотя угроза и сохраняется.