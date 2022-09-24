РФ розглядає мобілізацію мешканців окупованих територій Грузії, - ЗМІ

Влада Росії обговорює можливість мобілізації на війну проти України мешканців Абхазії та Південної Осетії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного джерела у коментарі " Медузі ".

За його словами, всього в Абхазії та Південній Осетії можуть закликати та відправити до України кілька тисяч людей.

Зазначимо, що Абхазія та Південна Осетія - територія Грузії, яка була окупована російськими солдатами у 2008 році.