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РФ розглядає мобілізацію мешканців окупованих територій Грузії, - ЗМІ

Ілюстративне фото: РФ розглядає мобілізацію мешканців окупованих територій Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії обговорює можливість мобілізації на війну проти України мешканців Абхазії та Південної Осетії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного джерела у коментарі "Медузі".

За його словами, всього в Абхазії та Південній Осетії можуть закликати та відправити до України кілька тисяч людей.

Зазначимо, що Абхазія та Південна Осетія - територія Грузії, яка була окупована російськими солдатами у 2008 році.

Нагадаємо, ще у березні 2022 року Генштаб ЗСУ доповідав, що Росія проводить приховану мобілізацію на території Південної Осетії з метою відправлення на війну проти України.

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