Оккупант проводит скрытую мобилизацию в Южной Осетии для войны против Украины, - Генштаб

Российские оккупанты перебросили около 150 бойцов из Южной Осетии на территорию временно оккупированного Крыма. В самопровозглашенном государстве Россия проводит скрытую оккупацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Произошла переброска около 150 человек из Южной Осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для дальнейших их действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мероприятий по скрытой мобилизации населения так называемой Южной Осетии с целью дальнейшего его привлечения к войне с Украиной", - пишет пресс-служба.

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