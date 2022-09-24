РФ рассматривает мобилизацию жителей оккупированных территорий Грузии, - СМИ

Власти России обсуждают возможность мобилизации на войну против Украины жителей Абхазии и Южной Осетии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного источника в комментарии "Медузе".
По его словам, всего в Абхазии и Южной Осетии могут призвать и отправить в Украину несколько тысяч человек.
Отметим, что Абхазия и Южная Осетия - территория Грузии, которая была оккупирована российскими солдатами в 2008 году.
Напомним, еще в марте 2022 года Генштаб ВСУ докладывал, что Россия проводит скрытую мобилизацию на территории Южной Осетии с целью отправки на войну против Украины.
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