РФ рассматривает мобилизацию жителей оккупированных территорий Грузии, - СМИ

Власти России обсуждают возможность мобилизации на войну против Украины жителей Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного источника в комментарии " Медузе ".

По его словам, всего в Абхазии и Южной Осетии могут призвать и отправить в Украину несколько тысяч человек.

Отметим, что Абхазия и Южная Осетия - территория Грузии, которая была оккупирована российскими солдатами в 2008 году.