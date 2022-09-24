RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ рассматривает мобилизацию жителей оккупированных территорий Грузии, - СМИ

Иллюстративное фото: РФ рассматривает мобилизацию жителей оккупированных территорий Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти России обсуждают возможность мобилизации на войну против Украины жителей Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного источника в комментарии "Медузе".

По его словам, всего в Абхазии и Южной Осетии могут призвать и отправить в Украину несколько тысяч человек.

Отметим, что Абхазия и Южная Осетия - территория Грузии, которая была оккупирована российскими солдатами в 2008 году.

Напомним, еще в марте 2022 года Генштаб ВСУ докладывал, что Россия проводит скрытую мобилизацию на территории Южной Осетии с целью отправки на войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЮжная ОсетияАбхазияМобилизация в России