РФ розганяє пропаганду про мітинги в Україні: ЦПД попереджає про інформаційні атаки

Серед основних ризиків - масштабне використання теми мітингів в Україні, маніпуляції довкола ситуації на фронті, перебіг переговорів у Стамбулі, ефективності ППО та проблем на тимчасово окупованих територіях.

Мітинги як інструмент ІПсО

Центр очікує, що російські пропагандисти активніше використовуватимуть тему мирних акцій в Україні, зокрема подаючи їх як "заклики до капітуляції" або "повалення влади".

Основна мета - сформувати хибне враження про суспільний розкол та вплинути на західну аудиторію.

Дезінформація про ситуацію на фронті

РФ, ймовірно, продовжить поширювати перебільшені або фейкові повідомлення про "стрімке просування" своїх військ у напрямку Дніпра та інших міст.

Зокрема очікується розповсюдження фальшивих "зливів" нібито від представників ЗСУ чи місцевої влади.

Маніпуляції на тлі переговорів у Стамбулі

За даними Центру, Кремль спробує дискредитувати українську делегацію, звинувачуючи її у затягуванні процесу.

Окрему увагу приділять наративам щодо ініціативи зустрічі лідерів держав, подаючи її як "формальність без сенсу".

На тлі Дня Повітряних Сил України 3 серпня РФ може спробувати посіяти сумніви в ефективності української ППО.

Також очікується масштабна інформаційна кампанія до річниці бойових дій у Курській області, де РФ намагатиметься героїзувати свої війська та подати Україну як агресора.

Інші загрози

Тема обміну полоненими : роспропаганда готуватиме вкиди про нібито "переслідування" звільнених військових.

: роспропаганда готуватиме вкиди про нібито "переслідування" звільнених військових. Мобілізація : очікується поширення фейків про «жорсткі методи» та заклики до спротиву.

: очікується поширення фейків про «жорсткі методи» та заклики до спротиву. Аграрна сфера : можуть поширюватися маніпуляції про "катастрофічний врожай" і сарану.

: можуть поширюватися маніпуляції про "катастрофічний врожай" і сарану. Водна криза на ТОТ : РФ намагатиметься перекласти відповідальність на Україну.

: РФ намагатиметься перекласти відповідальність на Україну. Взаємини з сусідами : прогнозуються спроби спровокувати міжетнічну ворожнечу.

: прогнозуються спроби спровокувати міжетнічну ворожнечу. Активність з боку Білорусі: на тлі річниці протестів очікується антиукраїнська риторика та демонстрація військових навчань.

Центр попереджає, що мета більшості таких кампаній - деморалізація українського суспільства, підрив довіри до державних інституцій, зниження підтримки України за кордоном.