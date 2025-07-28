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РФ разгоняет пропаганду о митингах в Украине: ЦПД предупреждает об информационных атаках

Фото: Россия усиливает дезинформацию о митингах в Украине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЦПИ обнародовали прогноз относительно ключевых информационных угроз, которые могут быть реализованы РФ против Украины в информационном пространстве в течение первой половины августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Среди основных рисков - масштабное использование темы митингов в Украине, манипуляции вокруг ситуации на фронте, ход переговоров в Стамбуле, эффективности ПВО и проблем на временно оккупированных территориях.

Митинги как инструмент ИПСО

Центр ожидает, что российские пропагандисты будут активнее использовать тему мирных акций в Украине, в частности подавая их как "призывы к капитуляции" или "свержение власти".

Основная цель - сформировать ложное впечатление об общественном расколе и повлиять на западную аудиторию.

Дезинформация о ситуации на фронте

РФ, вероятно, продолжит распространять преувеличенные или фейковые сообщения о "стремительном продвижении" своих войск в направлении Днепра и других городов.

В частности, ожидается распространение фальшивых "сливов" якобы от представителей ВСУ или местных властей.

Манипуляции на фоне переговоров в Стамбуле

По данным Центра, Кремль попытается дискредитировать украинскую делегацию, обвиняя ее в затягивании процесса.

Отдельное внимание уделят нарративам относительно инициативы встречи лидеров государств, подавая ее как "формальность без смысла".

На фоне Дня Воздушных Сил Украины 3 августа РФ может попытаться посеять сомнения в эффективности украинской ПВО.

Также ожидается масштабная информационная кампания к годовщине боевых действий в Курской области, где РФ будет пытаться героизировать свои войска и представить Украину как агрессора.

Другие угрозы

  • Тема обмена пленными: роспропаганда будет готовить вбросы о якобы "преследовании" освобожденных военных.
  • Мобилизация: ожидается распространение фейков о "жестких методах" и призывы к сопротивлению.
  • Аграрная сфера: могут распространяться манипуляции о "катастрофическом урожае" и саранче.
  • Водный кризис на ВОТ: РФ будет пытаться переложить ответственность на Украину.
  • Взаимоотношения с соседями: прогнозируются попытки спровоцировать межэтническую вражду.
  • Активность со стороны Беларуси: на фоне годовщины протестов ожидается антиукраинская риторика и демонстрация военных учений.

Центр предупреждает, что цель большинства таких кампаний - деморализация украинского общества, подрыв доверия к государственным институтам, снижение поддержки Украины за рубежом.

Напомним, руководитель ЦПИ Андрей Коваленко предупреждал украинцев о новых российских информационных атаках. Он отмечал, что россияне продолжат терроризировать Украину роями дронов и параллельно будут продвигать две информационные кампании.

Одна из них будет направлена на международную аудиторию, другая - на внутреннюю украинскую аудиторию.

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