РФ розганяє фейки про українців на Олімпійських іграх, яким спростили допінг-контроль

За даними ЦПД, у мережі активно розганяється неправдива інформація про те, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) нібито "спростило допінг-контроль для української збірної".

Пропагандисти стверджують, що таке рішення пояснили "психологічним стресом через війну" та можливим вживанням спортсменами седативних препаратів. Ці твердження подаються як нібито офіційна позиція міжнародних спортивних структур.

Крім того, поширюється ще один фейк - вигадана історія про те, що перекладач української збірної в Італії буцімто став "52-м перекладачем, який утік від делегації" за останні місяці. За версією російських ресурсів, після спілкування з журналістами він нібито зник, залишивши телефон у готелі, щоб уникнути відстеження.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що обидві історії є повністю сфальсифікованими. WADA не ухвалювало жодних рішень про пом’якшення допінг-контролю для українських спортсменів. Також немає жодних офіційних підтверджень історії про "втечу перекладача" української делегації.

У ЦПД зазначили, що фейки традиційно з’явилися спочатку в російських Telegram-каналах, після чого їх підхопила мережа пропагандистських акаунтів для масштабування в інформаційному просторі.

Характерною ознакою цієї кампанії є імітація телевізійних сюжетів західних медіа, що має створити враження достовірності вигаданих історій. У Центрі нагадали, що раніше вже спростовували подібні інформаційні вкиди, зокрема фейковий сюжет про нібито ізольоване поселення українських спортсменів під час Олімпіади.

За оцінкою ЦПД, мета кампанії - дискредитувати українських спортсменів на міжнародній арені та підірвати підтримку України з боку європейської спільноти.