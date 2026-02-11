РФ разгоняет фейки об украинцах на Олимпийских играх, которым упростили допинг-контроль

По данным ЦПД, в сети активно разгоняется ложная информация о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы "упростило допинг-контроль для украинской сборной".

Пропагандисты утверждают, что такое решение объяснили "психологическим стрессом из-за войны" и возможным употреблением спортсменами седативных препаратов. Эти утверждения подаются как якобы официальная позиция международных спортивных структур.

Кроме того, распространяется еще один фейк - вымышленная история о том, что переводчик украинской сборной в Италии якобы стал "52-м переводчиком, который сбежал от делегации" за последние месяцы. По версии российских ресурсов, после общения с журналистами он якобы исчез, оставив телефон в отеле, чтобы избежать отслеживания.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что обе истории полностью сфальсифицированы. WADA не принимало никаких решений о смягчении допинг-контроля для украинских спортсменов. Также нет никаких официальных подтверждений истории о "побеге переводчика" украинской делегации.

В ЦПД отметили, что фейки традиционно появились сначала в российских Telegram-каналах, после чего их подхватила сеть пропагандистских аккаунтов для масштабирования в информационном пространстве.

Характерным признаком этой кампании является имитация телевизионных сюжетов западных медиа, что должно создать впечатление достоверности вымышленных историй. В Центре напомнили, что ранее уже опровергали подобные информационные вбросы, в частности фейковый сюжет о якобы изолированном поселении украинских спортсменов во время Олимпиады.

По оценке ЦПД, цель кампании - дискредитировать украинских спортсменов на международной арене и подорвать поддержку Украины со стороны европейского сообщества.