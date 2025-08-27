UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ розганяє фейк про "провокації з отруйними речовинами" на Донеччині: ЦПД спростувало

Фото: РФ поширює фейк про провокації з отруйними речовинами на Донеччині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Центр протидії дезінформації заявив, що російські медіа поширюють черговий фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" із використанням небезпечних речовин у зоні бойових дій на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, пропагандистські ресурси рф публікують повідомлення про "підкидання отруйних речовин у воду та продукти", замасковані під постачання провізії російського виробництва.

Фото: скріншот російського фейка (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
У Центрі наголосили, що така інформація не відповідає дійсності та є типовим прикладом інформаційних маніпуляцій, спрямованих на перекладання відповідальності за можливі наслідки на українські сили оборони.

"Ці повідомлення не мають жодного стосунку до реальності та є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій РФ і створення інформаційного алібі для власних військових злочинів", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що російська пропаганда поширює фейк про нібито "бандерівський" мобілізаційний плакат в Україні. У Центрі протидії дезінформації спростували ці маніпуляції.

Йдеться про фото, яке активно обговорювали ще минулого року, однак жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній цей плакат не має.

Російська ФедераціяДонецька областьВійна в Україні