РФ разгоняет фейк о "провокации с ядовитыми веществами" в Донецкой области: ЦПД опровергло

По данным ЦПИ, пропагандистские ресурсы рф публикуют сообщения о "подбрасывании ядовитых веществ в воду и продукты", замаскированные под поставки провизии российского производства.

В Центре отметили, что такая информация не соответствует действительности и является типичным примером информационных манипуляций, направленных на перекладывание ответственности за возможные последствия на украинские силы обороны.

"Эти сообщения не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным примером манипуляций с целью оправдания агрессивных действий РФ и создания информационного алиби для собственных военных преступлений", - говорится в сообщении ведомства.