У РФ розбився Ту-22М3, а Британія проведе зустріч "коаліції охочих": новини за 2 квітня

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області. Тим часом Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих".
Більш детально про те, що сталося в середу, 2 квітня, - в матеріалі РБК-Україна.
У РФ розбився черговий Ту-22М3: що відомо
Російський бомбардувальник Ту-22М3 впав в Іркутській області РФ.
Попередньо, причиною аварії стала технічна несправність. На місце падіння вже прибула пошуково-рятувальна бригада, яка евакуює екіпаж.
Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України
Велика Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України. Вона відбудеться наступного тижня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
"10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Хілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", - йдеться в повідомленні делегації Британії в НАТО.
Готували теракт у Львові. СБУ затримала двох зрадників
Правоохоронці затримали двох ворожих агентів, які планували підірвати адміністративну будівлю місцевого райвідділу поліції у Львові.
Для скоєння злочину зрадники мали занести до держустанови саморобний вибуховий пристрій, захований у пакет.
Росія готує резерви для "ривка" на фронті в травні, - Коваленко
Російська Федерація зараз готує резерви, щоб спробувати здійснити наступ на фронті в травні поточного року.
Українські офіційні особи та військові аналітики вважають, що основні удари ворога можуть бути спрямовані проти північно-східних регіонів, зокрема, Запорізької, Сумської, а також Харківської областей.
У Києві на вихідних закриють 6 станцій метро: що сталося
Найближчими вихідними - 5 і 6 квітня 2025 року - у Києві закриють низку станцій метро. Це пов'язано з ремонтними роботами на Дарницькому шляхопроводі.
У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" розповіли, що через ремонт Дарницького шляхопроводу зупинять рух поїздів між станціями метро "Лісова" і "Дніпро".
Україна і Росія на порозі повного припинення вогню, - Келлог
Україна і Росія "близькі" до повного припинення вогню. Для такого кроку необхідно узгодити умови двох країн, заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.
На його думку, зараз потрібно сформувати договірні умови, тобто документи, в яких будуть прописані позиції України і Росії, а потім "звести їх разом".
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