У РФ розбився Ту-22М3, а Британія проведе зустріч "коаліції охочих": новини за 2 квітня

У РФ розбився черговий Ту-22М3: що відомо

Російський бомбардувальник Ту-22М3 впав в Іркутській області РФ.

Попередньо, причиною аварії стала технічна несправність. На місце падіння вже прибула пошуково-рятувальна бригада, яка евакуює екіпаж.

Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України

Велика Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України. Вона відбудеться наступного тижня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Хілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", - йдеться в повідомленні делегації Британії в НАТО.

Готували теракт у Львові. СБУ затримала двох зрадників

Правоохоронці затримали двох ворожих агентів, які планували підірвати адміністративну будівлю місцевого райвідділу поліції у Львові.

Для скоєння злочину зрадники мали занести до держустанови саморобний вибуховий пристрій, захований у пакет.

Росія готує резерви для "ривка" на фронті в травні, - Коваленко

Російська Федерація зараз готує резерви, щоб спробувати здійснити наступ на фронті в травні поточного року.

Українські офіційні особи та військові аналітики вважають, що основні удари ворога можуть бути спрямовані проти північно-східних регіонів, зокрема, Запорізької, Сумської, а також Харківської областей.

У Києві на вихідних закриють 6 станцій метро: що сталося

Найближчими вихідними - 5 і 6 квітня 2025 року - у Києві закриють низку станцій метро. Це пов'язано з ремонтними роботами на Дарницькому шляхопроводі.

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" розповіли, що через ремонт Дарницького шляхопроводу зупинять рух поїздів між станціями метро "Лісова" і "Дніпро".

Україна і Росія на порозі повного припинення вогню, - Келлог

Україна і Росія "близькі" до повного припинення вогню. Для такого кроку необхідно узгодити умови двох країн, заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

На його думку, зараз потрібно сформувати договірні умови, тобто документи, в яких будуть прописані позиції України і Росії, а потім "звести їх разом".