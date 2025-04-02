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У Києві на вихідних закриють 6 станцій метро: що сталось

Середа 02 квітня 2025 14:24
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У Києві на вихідних закриють 6 станцій метро: що сталось На вихідних у Києві не працюватимуть шість станцій метро (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Найближчими вихідними днями - 5 та 6 квітня 2025 року - у Києві закриють низку станцій метро. Це пов'язано з ремонтними роботами на Дарницькому шляхопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Зміст

Які саме станції метро в Києві закриють на вихідних

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" розповіли, що через ремонт Дарницького шляхопроводу зупинять рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро":

  • в суботу, 5 квітня;
  • в неділю, 6 квітня.

"Цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені", - пояснили українцям.

Уточнюється, що між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" поїзди рухатимуться відповідно до графіка руху вихідного дня.

У Києві на вихідних закриють 6 станцій метро: що сталосьДеякі станції метро в Києві закриють 5-6 квітня (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

З понеділка, 7 квітня, станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.

Як автобуси дублюватимуть маршрут закритих станцій

Громадянам повідомили, що на тлі закриття низки станцій "Київського метрополітену", дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси №1М.

Уточнюється, що дублюючий автобус №1М курсуватиме з інтервалом руху до 10 хв:

  • у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної": вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі - вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";
  • у зворотному напрямку: тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" - "Чернігівська" (транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка).

У Києві на вихідних закриють 6 станцій метро: що сталосьПублікація КП "Київський метрополітен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про будівництво метро на Виноградар у Києві та чому одне з проектних рішень є нестандартним і застосовуватиметься вперше в Україні.

Читайте також, як пасажирам поводитись у метро та що робити при падінні на колії.

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