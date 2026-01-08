ua en ru
У РФ розбився гелікоптер з бізнесменом, який надавав послуги "Газпрому" і "Роснефти"

Четвер 08 січня 2026 11:05
У РФ розбився гелікоптер з бізнесменом, який надавав послуги "Газпрому" і "Роснефти" Фото: у РФ розбився гелікоптер з бізнесменом (російське МНС)
Автор: Ірина Глухова

В Росії впав приватний гелікоптер, на борту якого перебував мільйонер Ільяс Гімадутдінов. Він є власником компанії "Таттранском", яка надає транспортні послуги "Газпрому" і "Роснефти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, 7 січня у Пермському краї РФ сталася авіакатастрофа з приватним гелікоптером у районі бази відпочинку "Ашатлі-парк". Під час падіння загинули двоє людей.

За даними Telegram-каналу Baza, жертвами катастрофи стали пермський мільйонер, засновник транспортної компанії "Таттранском" Ільяс Гімадутдінов та начальник автомобільної колони цієї ж фірми Ельмір Коняков.

Вертоліт Robinson R44 Raven, який належав компанії, здійснював несанкціонований політ.

Попередньо, причиною аварії могло стати обмерзання двигуна. У соцмережах також з’явилися кадри з місця події - на них видно, що вертоліт зачепився за троси на території гірськолижного курорту.

Центральне міжрегіональне управління на транспорті Слідчого комітету Росії проводить перевірку за фактом аварії.

Компанія “Таттранском” займається послугами перевезень відразу в декількох регіонах Росії, обслуговуючи й нафтогазовий сектор.

Авіакатастрофи в РФ

Нагадаємо, нещодавно у Івановській області Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 "Антей", на борту якого перебувало сім членів екіпажу.

А у липні в Амурській області Російської Федерації розбився пасажирський літак Ан-24 з 49 людьми на борту. З пасажирів та членів екіпажу на борту повітряного судна не вижив ніхто. Уламки літака збирали на площі у пів кілометра.

Також повідомлялось, що раніше в Краснодарському краї РФ зазнав аварії літак Ан-2. Попередньо, могло загинути двоє росіян.

