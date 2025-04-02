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У РФ розбився черговий Ту-22М3: що відомо

Фото: Росія втратила бомбардувальник Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Російський бомбардувальник Ту-22М3 впав в Іркутській області РФ. Причиною аварії, ймовірно, стала технічна несправність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

В Міністерстві оборони Росії повідомили, що їх бомбардувальник Ту-22М3 впав у безлюдній місцевості в Іркутській області. На землі, за даними росіян руйнувань не зафіксовано.

Попередньо, причиною аварії стала технічна несправність. На місце падіння вже прибула пошуково-рятувальна бригада, яка евакуює екіпаж.

 

ТАСС заявило, що пожежі на місці аварії немає, однак інші росЗМІ опублікували відео, на яких видно пожежу та дим.

Водночас, за даними Mash, в результаті падіння літака загинув пілот.

Що відомо про літаки Ту-22М3

Ту-22М3 - це радянський стратегічний бомбардувальник, який є модернізованою версією Ту-22. Він був розроблений для збільшення дальності польоту та підвищення бойових можливостей. Перший політ літака відбувся в 1982 році, і з того часу він став важливим елементом авіаційних сил СРСР.

Завдяки своїй конструкції, Ту-22М3 може швидко досягати віддалених цілей з високою точністю. Його озброюють різними типами ракет, такими як Х-22, Х-15, Х-32, а також керованими бомбами КАБ-500, він є потужним інструментом для завдання як ядерних, так і звичайних ударів.

Зауважимо, що минулого року російський літак бомбардувальник Ту-22М3 також розбився в Іркутській області.

Детальніше про літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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