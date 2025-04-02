В РФ разбился очередной Ту-22М3: что известно

Российский бомбардировщик Ту-22М3 упал в Иркутской области РФ. Причиной аварии, вероятно, стала техническая неисправность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.
В Министерстве обороны России сообщили, что их бомбардировщик Ту-22М3 упал в безлюдной местности в Иркутской области. На земле, по данным россиян разрушений не зафиксировано.
Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. На место падения уже прибыла поисково-спасательная бригада, которая эвакуирует экипаж.
ТАСС заявило, что пожара на месте аварии нет, однако другие росСМИ опубликовали видео, на которых видно пожар и дым.
В то же время, по данным Mash, в результате падения самолета погиб пилот.
Ту-22М3 - это советский стратегический бомбардировщик, который является модернизированной версией Ту-22. Он был разработан для увеличения дальности полета и повышения боевых возможностей. Первый полет самолета состоялся в 1982 году, и с тех пор он стал важным элементом авиационных сил СССР.
Благодаря своей конструкции, Ту-22М3 может быстро достигать удаленных целей с высокой точностью. Его вооружают различными типами ракет, такими как Х-22, Х-15, Х-32, а также управляемыми бомбами КАБ-500, он является мощным инструментом для нанесения как ядерных, так и обычных ударов.
Заметим, что в прошлом году российский самолет бомбардировщик Ту-22М3 также разбился в Иркутской области.
Подробнее о самолете Ту-22М3 и ракетах Х-22 - узнайте в материале РБК-Украина.
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