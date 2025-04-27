РФ резко нарастила штурмы под Покровском, активизировалось новое направление: что на фронте
За сутки 26 апреля россияне в половину увеличили число штурмов на Покровском направлении и активизировали новое, вместо Курщины. Всего на фронте 174 боестолкновений за сутки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Ситуация на Покровском направлении
На Покровском направлении украинские защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка.
За сутки россияне в половину увеличили количество штурмов на Покровском направлении. На утро 26 апреля на этом участке фиксировали лишь 44 атаки врага.
Активизировалось новое направление
Учитывая уменьшение штурмов в Курской области, которое вероятно, связано с заявлением главы Кремля Владимира Путина о якобы "освобождении" Курской области, оккупанты активизировали действия в районе Торецка.
"На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка", - отмечают в Генштабе.
Таким образом на утро 27 апреля Торецкое и Покровское направления стали самыми "горячими" участками фронта.
Какая обстановка на других участках
На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки.
На Северском направлении ВСУ успешно остановили три атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении оккупанты 13 раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив.
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Степное, Малая Токмачка и Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях вчера враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в Украине
За минувшие сутки, 26 апреля, потери РФ составили 1030 военных. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 114 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 136 единиц автомобильной техники оккупантов.
Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, пункту управления БпЛА и двум артиллерийским средствам противника.
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