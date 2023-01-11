РФ ризикує припуститися помилки у Бахмуті і відкрити нові можливості для ЗСУ, - Bloomberg

Видання з посиланням на експертів зазначає, Росія ризикує у Бахмуті досягти лише незначного тактичного виграшу за рахунок великих втрат особового складу.

"Аналогічна помилка влітку призвела до того, що російські сили були виснажені та надмірно розтягнуті, що відкрило Україні можливість розпочати успішні контрнаступи восени", - йдеться у матеріалі.

Водночас українські та західні експерти зазначають, що хоч погода в Україні сприяє просування техніки, все ж очікувати нових великих наступів не варто. За оцінками, бої будуть точиться поблизу Бахмута, Соледара, де атакують окупанти, а також на лінії Сватове-Кремінна, де ініціативу тримають ЗСУ.

На думку експертів, як розвиватиметься війна в Україні у найближчі місяці визначатиметься не стільки змінами погоди, а успіхом кожної сторони у виснаженні сил іншої та відновленні власних до весни.

Проте аналітики також налогошуються на тому, що холод все ж сповільнює події на фронті. Зокрема, високі температури не дозволяють війську швидко просуватися, а техніка при мінусовій температурі швидше виходить з ладу. Також важливим фактором залишаються людські помилки.

"Холод також може спричинити помилки, такі як рішення Росії зосередити сотні військ у відносно теплому та комфортному гуртожитку в Макіївці, в радіусі дії українських ракет HIMARS", - зазначають автори.