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РФ рискует допустить ошибку в Бахмуте и открыть новые возможности для ВСУ, - Bloomberg

Фото: ошибка России в Бахмуте может открыть для ВСУ новые возможности для наступления (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское руководство может допустить стратегическую ошибку в Бахмуте. Это в свою очередь предоставит Украине новые возможности для наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что Россия рискует в Бахмуте достичь лишь незначительного тактического выигрыша за счет больших потерь личного состава.

"Аналогичная ошибка летом привела к тому, что российские силы были истощены и чрезмерно растянуты, что открыло Украине возможность начать успешные контрнаступления осенью", - говорится в материале.

В то же время украинские и западные эксперты отмечают, что хотя погода в Украине способствует продвижению техники, все же ожидать новых больших наступлений не стоит. По оценкам, бои будут идти вблизи Бахмута, Соледара, где атакуют оккупанты, а также на линии Сватово-Кременная, где инициативу держат ВСУ.

По мнению экспертов, как будет развиваться война в Украине, в ближайшие месяцы будет определяться не столько изменениями погоды, а успехом каждой стороны в истощении сил другой и восстановлении собственных до весны.

Однако аналитики также отмечают, что холод все же замедляет события на фронте. В частности, высокие температуры не позволяют войску быстро продвигаться, а техника при минусовой температуре быстрее выходит из строя. Также немаловажным фактором остаются человеческие ошибки.

"Холод также может вызвать ошибки, такие как решение России сосредоточить сотни войск в относительно теплом и комфортном общежитии в Макеевке, в радиусе действия украинских ракет HIMARS", - отмечают авторы.

Напомним, россияне заявляют, что якобы боевики "Вагнера" захватили Соледар и контролируют всю территорию города.

В то же время в ВСУ опровергают эту информацию и объясняют, что Россия не контролирует город, а боевая работа еще продолжается.

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