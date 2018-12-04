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Боевики на Донбассе перешли на особый режим боеготовности, - разведка

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 13:23
Боевики на Донбассе перешли на особый режим боеготовности, - разведка
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Передовые подразделения боевиков усиливают бронегруппами

Боевики на оккупированном Донбассе перешли на особый режим боевой готовности. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по информации Главного управления разведки, командование РФ на Донбассе ввело особый режим поддержания постоянной боевой готовности. В связи с этим боевики находятся в состоянии так называемого "особого режима несения службы" и интенсивно готовятся к активизации боев.

"Передовые позиции усиливаются дополнительными бронегруппами и артиллерийскими расчетами с обеспечением их двойным боекомплектом. При этом российским военнослужащим на период действия военного положения в отдельных областях Украины отменили отпуска и ввели другие ограничения, в том числе запретили увольнение с военной службы", - добавил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе сегодня погиб один украинский военный. Подробности его гибели пока неизвестны.

В утренней сводке в штабе Объединенных сил сообщали о двух раненых за минувшие сутки.

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Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассвоенное положениебоевики
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