UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ разгоняет фейк об "украинских мародерах", переодетых в россиян: в СНБО опровергли

Фото: РФ разгоняет фейк об "украинских мародерах", переодетых в россиян (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Минобороны РФ распространяет очередной фейк об украинских защитниках. Якобы ВСУ "одеваются в российскую форму" и "мародерствуют".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в российском Министерстве обороны заявили, что якобы "в Славянске киевским режимом подготовлена провокация с целью дискредитации ВС РФ. Для ее реализации военные ВСУ, переодетые в российскую форму, демонстративно грабили дома и применяли физическое насилие в отношении мирных жителей, осуществляя фото - и видеосъемку "актов мародерства", якобы совершенных российскими войсками".

Кроме того, кремлевские СМИ распространили информацию о якобы про "подготовку в Николаеве зачистки "неблагонадежных" граждан связанных с РФ... и якобы для этого "СБУ планирует провести рейды и отправку в фильтрационных лагерей. В город уже прибыло усиление из Киева и западных областей Украины".

Также российские медиа заявили, что самопровозглашенный "президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о судьбе САУ CAESAR, которую украинские военные продали русским войскам, и которые оказались в Уралвагонзаводе, чем вызвал истерику французских СМИ и офицерского звена французской армии".

Напомним, как ранее сообщали в МИД, Россия начала распространять фейковые новости о том, что Украина якобы использует оружие не по назначению на фоне увеличения военной помощи.

Добавим, вчера в эфире украинских радиостанций прозвучал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится в реанимации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОКремльфейки