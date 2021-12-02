РФ рассматривает окружение украинской группировки войск на Донбассе, - ООС

"Этот вопрос давно уже рассматривался - еще в 2017–18 годах, где один из ключевых вопросов по наступлению - это был охват и отрезание от основных сил группировки украинских вооруженных сил, которая находится здесь, на Донбассе", - отметил он.

По его словам, при наступлении лоб в лоб Россия может понести огромные потери.

"Потому как один из вариантов мы рассматриваем этот охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения. Поэтому этот вопрос мы учитываем, усиливаем соответствующие направления, изучаем развертывание наших резервов на соответствующих рубежах. Работаем в этом направлении тоже", - добавил Павлюк.

Он также подчеркнул, что от противника можно ждать любое развитие ситуации в любую минуту, даже неадекватное.