РФ розглядає оточення українського угруповання військ на Донбасі, - ООС

Російська Федерація досі розглядає варіант із оточенням та ліквідацією українського угруповання військ на Донбасі. Українська сторона готова до нього із 2017-18 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ООС Олександра Павлюка для "Радіо Свобода".
"Це питання давно вже розглядалося - ще у 2017-18 роках, де одне з ключових питань щодо наступу - це було охоплення та відрізання від основних сил угруповання українських збройних сил, яке знаходиться тут, на Донбасі", - зазначив він.
За його словами, при лобовому наступі Росія може зазнати величезних втрат.
"Тому як один з варіантів ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення. Тому це питання ми враховуємо, посилюємо відповідні напрямки, вивчаємо розгортання наших резервів на відповідних рубежах. Працюємо в цьому напрямі також", - додав Павлюк.
Він також підкреслив, що від противника можна чекати будь-якого розвитку ситуації будь-якої хвилини, навіть неадекватного.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення до України, але поки що невідомо, чи він уже ухвалив рішення.
Напередодні міністри закордонних справ країн-членів НАТО заявили про необхідність уникнути ескалації на кордоні України та Росії.