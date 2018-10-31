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У РФ заявили про поліпшення стану здоров'я Сенцова

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 14:28
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Заступник голови російської ФСВП заявив, що Сенцов за три тижні набрав близько 10 кг

Заступник голови російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Валерій Максименко заявив, що стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова практично прийшов в норму після голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Максименка, Сенцов "повернувся до активного творчого життя" і пише кілька книг і п'єсу.

"Наразі стан здоров'я засудженого Сенцова задовільний. Він чітко слідує рекомендаціям лікарів, що позитивно впливає на його реабілітацію", - сказав Максименко, зазначивши, що за три тижні Сенцов набрав близько 10 кг і майже повернувся до своєї первісної ваги. При цьому, українець все ще перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що український політв'язень Олег Сенцов припинив голодування 6 жовтня 2018 року. У своїй заяві Сенцов зазначив, що припиняє голодування у зв'язку з критичним станом здоров'я і патологічними змінами в організмі. За час голодування він схуд на 12 кг.

За словами сестри Сенцова Наталії Каплан, українець вийшов з голодування з тяжкими наслідками для здоров'я.

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