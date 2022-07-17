РФ расширяет масштабы военной подготовки для детей: разведка рассказала подробности

В России расширяются масштабы военной подготовки для детей. В частности, в Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины .

"В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов. Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющего соответствующего опыта", - отметили в разведке.

Сообщается, что выпускников этих учреждений склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.

Кроме того, в разведке рассказали, что приближение зоны боевых действий к границе Белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину территории РФ. В частности, так называемый "пункт приема беженцев" передислоцирован из района вблизи поселка Нехотеевка в смт Октябрьский.

Логистика приема людей остается без изменений: после оформления беженцы направляются в помещение спортивного комплекса Вираж (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тысячи человек, в том числе 1400 детей.