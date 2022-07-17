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РФ расширяет масштабы военной подготовки для детей: разведка рассказала подробности

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Киев, Воскресенье 17 июля 2022 15:39
РФ расширяет масштабы военной подготовки для детей: разведка рассказала подробности Фото: РФ расширяет масштабы военной подготовки для детей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России расширяются масштабы военной подготовки для детей. В частности, в Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

"В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов. Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющего соответствующего опыта", - отметили в разведке.

Сообщается, что выпускников этих учреждений склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.

Кроме того, в разведке рассказали, что приближение зоны боевых действий к границе Белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину территории РФ. В частности, так называемый "пункт приема беженцев" передислоцирован из района вблизи поселка Нехотеевка в смт Октябрьский.

Логистика приема людей остается без изменений: после оформления беженцы направляются в помещение спортивного комплекса Вираж (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тысячи человек, в том числе 1400 детей.

В то же время, не прекращается практика незаконного усыновления детей из Донецкой и Луганской областей российскими семьями.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН будет расследовать преступления российских оккупантов в Украине. В частности, международные специалисты займутся делами о незаконном вывозе детей в России и их усыновлении.

Как известно, в Российской Федерации планируют упростить процесс усыновления похищенных оккупантами детей из Украины.

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