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ООН будет расследовать дела о депортации украинских детей и их усыновлении в России

Новина українською →
Киев, Среда 15 июня 2022 19:06
ООН будет расследовать дела о депортации украинских детей и их усыновлении в России Фото: ООН будет расследовать дела об усыновлении украинских детей в РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

ООН будет расследовать преступления российских оккупантов в Украине. В частности, международные специалисты займутся делами о незаконном вывозе детей в России и их усыновлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление следственной комиссии ООН по результатам визита в Киев.

Отмечается, что комиссия провела в Украине 10 дней. Специалисты побывали в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах.

В столице представители ООН провели ряд встреч, в частности с парламентариями. Во время визита в города, в которых шли боевые действия, специалисты зафиксировали ряд нарушений международного права и преступлений российских оккупантов.

В Буче и Ирпене собраны факты об убийствах мирных жителей, уничтожении имущества, ограблениях и нападениях. В Харьковской и Сумской областях зафиксировали последствия авиационных бомбардировок, обстрелов и ракетных ударов.

В ООН заявили, что будут продолжать собирать доказательства о сексуальном насилии, нарушении прав детей и пенсионеров, а также других уязвимых групп населения.

Отдельное внимание будут уделять делам о депортации детей и их незаконном усыновлении в России.

Напомним, что ООН откроет новый офис во Львове, который будет координировать работу гуманитарных организаций.

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