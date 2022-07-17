ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ розширює масштаби військової підготовки для дітей: розвідка розповіла подробиці

Новость на русском →
Київ, Неділя 17 липня 2022 15:39
РФ розширює масштаби військової підготовки для дітей: розвідка розповіла подробиці Фото: РФ розширює масштаби військової підготовки для дітей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії розширюються масштаби військової підготовки для дітей. Зокрема, в Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських класів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.

"У Бєлгороді і Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських класів. Також в російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкриті курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, проте не має відповідного досвіду", - зазначили в розвідці.

Повідомляється, що випускників цих установ схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.

Крім того, в розвідці розповіли, що наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити ряд об'єктів, пов'язаних з війною, в глибину території РФ. Зокрема, так званий "пункт прийому біженців" передислокований з району поблизу селища Нехотіївка в смт Жовтневий.

Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення біженці направляються в приміщення спортивного комплексу Віраж (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тисячі осіб, у тому числі 1400 дітей.

У той же час, не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донецької та Луганської областей російськими сім'ями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН розслідуватиме злочини російських окупантів в Україні. Зокрема, міжнародні фахівці займуться справами про незаконне вивезення дітей в Росії і їх усиновлення.

Як відомо, у Російській Федерації планують спростити процес усиновлення викрадених окупантами дітей з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року