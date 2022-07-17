РФ розширює масштаби військової підготовки для дітей: розвідка розповіла подробиці

У Росії розширюються масштаби військової підготовки для дітей. Зокрема, в Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських класів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України .

"У Бєлгороді і Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських класів. Також в російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкриті курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, проте не має відповідного досвіду", - зазначили в розвідці.

Повідомляється, що випускників цих установ схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.

Крім того, в розвідці розповіли, що наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити ряд об'єктів, пов'язаних з війною, в глибину території РФ. Зокрема, так званий "пункт прийому біженців" передислокований з району поблизу селища Нехотіївка в смт Жовтневий.

Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення біженці направляються в приміщення спортивного комплексу Віраж (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тисячі осіб, у тому числі 1400 дітей.