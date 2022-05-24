Якщо РФ розширить свій вплив на Донбасі, війська зіткнуться з труднощами в постачанні, - Британія

Росія збільшила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Однак якщо Росія захопить Сєвєродонецьку кишеню, вся Луганська область опиниться під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

За даними відомства, в даний час Північна і Південна осі цієї операції розділені приблизно 25 км території, контрольованої Україною.

"Українські війська чинять сильний опір, займаючи добре окопані оборонні позиції. Давно створена операція Об'єднаних сил України, ймовірно, зберігає ефективне командування і контроль над цим фронтом", - йдеться в повідомленні.

У розвідці підкреслили, що Росія домоглася деяких локальних успіхів, почасти завдяки зосередженню артилерійських підрозділів.

"Хоча в даний час Росія докладає основних зусиль, ця операція є лише частиною кампанії по захопленню Донбасу. Якщо лінія фронту просунеться далі на захід, це призведе до розширення російських комунікаційних ліній і, ймовірно, до того, що російські війська зіткнуться з подальшими труднощами в матеріально-технічному постачанні", - йдеться в повідомленні.