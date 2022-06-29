РФ распространяет фейки о "захвате" двух сел в Харьковской области

"В социальных сетях начинает распространяться информация о том, что российская армия захватила села Цуповка, Дубовка, Лобановка, Токаревка вторая, Кочубеевка и Шопине Дергачевской общины!"- пишет Задоренко.

Он объясняет, что этот "вброс" является либо свидетельством информационной неграмотности администраторов некоторых сообществ в соцсетях, либо направленной провокацией агрессора, чтобы вызвать панику среди местного населения.

"Я ежедневно информирую вас о ситуации на фронте и прошу доверять только официальным источникам. Сейчас ситуация не изменилась: в Цуповкеі продолжаются боевые действия, в районе Дементеевки тоже, а Дубовка, Лобановка, Токаревка вторая, Кочубеевка, Шопине и другие населенные пункты Токаревского округа и до этого находились под контролем оккупационных войск", - отметил Задоренко.

Напомним, недавно руководитель области Олег Синегубов рассказал, есть ли угроза наступления русских на Харьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.