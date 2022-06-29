РФ поширює фейки про "захоплення" двох сіл у Харківській області

"У соціальних мережах починає поширюватись інформація про те, що російська армія захопила села Цупівка, Дубівка, Лобанівка, Токарівка друга, Кочубеївка та Шопине Дергачівської громади!" - пише Задоренко.

Він пояснює, що цей "вкид" є або свідченням інформаційної неграмотності адміністраторів деяких спільнот у соцмережах, або спрямованою провокацією агресора, щоб викликати паніку серед місцевого населення.

"Я щодня інформую вас про ситуацію на фронті і прошу довіряти лише офіційним джерелам. Наразі ситуація не змінилася: у Цупівці продовжуються бойові дії, в районі Дементіївки теж, а Дубівка, Лобанівка, Токарівка друга, Кочубеївка, Шопине й інші населені пункти Токарівського округу й до цього перебували під контролем окупаційних військ", - зазначив Задоренко.

Нагадаємо, нещодавно керівник області Олег Синєгубов розповів, чи є загроза наступу росіян на Харків.

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