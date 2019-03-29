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У РФ розраховують продовжити діалог з Україною щодо газу і після виборів

Новини » Енергетика    29.03.2019 - 14:16
У РФ розраховують продовжити діалог з Україною щодо газу і після виборів
Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

Новак заявив, що РФ не проти використовувати з 2020 року газотранспортну інфраструктуру України

Росія сподівається продовжити газові переговори з Україною та після проведення виборів президента в країні. Про це повідомив глава Міністерства енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю російському телеканалу.

Глава Міненерго Росії сподівається на проведення "конструктивних переговорів" з Україною щодо газу.

"Ми завжди були конструктивні, навіть у періоди переговорів, які були до цього. Росія завжди говорила, що ми готові використовувати газотранспортну інфраструктуру (України, - ред). Ми сподіваємося, що і після виборів у нас будуть конструктивні переговори. І ми домовлялися на попередній тристоронньої зустрічі про те, що в травні місяці продовжимо відповідні дискусії", - сказав він.

Новак зазначив, що РФ зацікавлена в тому, щоб "європейські споживачі отримували російський газ стабільно". За його словами, для цього може бути використана як діюча інфраструктура, так і будується - "Північний потік-2" і "Турецький потік".

"При використанні з 2020 року газотранспортної інфраструктури України ми не проти того, щоб продовжувати використання цієї інфраструктури, але повинні бути, в першу чергу, конкурентоспроможні тарифи, які були б адекватні і порівняти з іншими маршрутами", - додав Новак.

Нагадаємо, на зустрічі з кандидатом в президенти України Юрієм Бойко глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Російський газовий монополіст "Газпром" готовий до прямих переговорів з українською стороною за новим контрактом на прямі поставки газу.

Зазначимо, Україна не закуповує російський газ безпосередньо з 25 листопада 2015 року. Крім того, на початку 2018 року арбітраж у Стокгольмі зобов'язав "Газпром" поставляти газ Україні за тією ж ціною, за якою продають Німеччині.

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