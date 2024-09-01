РФ ракетою вдарила по колоні зерновозів в Сумській області: є жертва та поранені

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч на 1 вересня атакували Україну дронами та ракетою "Іскандер-М". Як розповіли у Повітряних силах, під час атаки РФ під ударом перебували зерно та аграрний сектор у двох областях України.

Зокрема, в Миколаївській області росіяни атакували склад для зберігання зерна. Почалася пожежа, яку вже вдалося загасити.

ППО, у свою чергу, збила 8 з 11 російських "Шахедів", але не впоралася з балістичною ракетою.

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