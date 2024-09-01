РФ ракетой ударила по колонне зерновозов в Сумской области: есть жертва и раненые

По данным следствия, 31 августа, около 20:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, россияне нанесли ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

"В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей ранены. Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждение около 20-ти", - рассказали в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).