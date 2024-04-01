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РФ ракетами атакувала Кривий Ріг. Є постраждала, у лісосмузі виникла пожежа

Ілюстративне фото:Росія обстріляла Кривий Ріг 1 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері понеділка, 1 квітня, знову атакувала ракетами місто Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Криворізької РВА Євгена Ситниченка в Telegram.

За його даними, російські військові здійснили ракетну атаку по території Криворізького району, а саме по місту Кривий Ріг. В результаті цього поранено 42-річну жінку. Її було госпіталізовано до лікарні.

Також відомо, що через ракетну атаку виникла пожежа у лісосмузі. Співробітники ДСНС вже виїхали для ліквідації займання. В кількох будинках вибиті вікна.

"Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і переходьте в укриття", - написав він.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, російські окупанти часто завдають ударів по Кривому Рогу. Для цього вони використовують свої ракети та ударні дрони.

Зокрема, 12 березня ворог ударив по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок такого теракту загинули мирні жителі.

25 березня стало відомо про те, що кількість жертв через атаку на місто зросла до шести.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кривий РігВійна в УкраїніРакетний удар