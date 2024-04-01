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РФ ракетами атаковала Кривой Рог. Есть пострадавшая, в лесополосе возник пожар

Иллюстративное фото: Россия обстреляла Кривой Рог 1 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером понедельника, 1 апреля, снова атаковала ракетами город Кривой Рог в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Криворожского РВА Евгения Ситниченко в Telegram.

По его данным, российские военные совершили ракетную атаку по территории Криворожского района, а именно по городу Кривой Рог. В результате этого ранена 42-летняя женщина. Она была госпитализирована в больницу.

Также известно, что из-за ракетной атаки возник пожар в лесополосе. Сотрудники ГСЧС уже выехали для ликвидации возгорания. В нескольких домах выбиты окна.

"Пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и переходите в укрытие", – написал он.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, российские оккупанты часто наносят удары по Кривому Рогу. Для этого они используют свои ракеты и ударные дроны.

В частности, 12 марта враг ударил по многоэтажке в Кривом Роге. В результате такого теракта погибли мирные жители.

25 марта стало известно о том, что количество жертв из-за атаки на город возросло до шести.

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