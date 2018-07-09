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Интервью

РФ пытается переманить на свою сторону Турцию, чтобы дестабилизировать альянс, - постпред США при НАТО

НовостиПолитика    09.07.2018 - 06:56
Фото: Кэй Бэйли Хатчисон (kay-(flickr.com-archivesnews)
Фото: Кэй Бэйли Хатчисон (kay-(flickr.com-archivesnews)

Кей Бейли Хатчинсон считает, что Россия хочет дестабилизировать НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию и других союзников США по НАТО, чтобы дестабилизировать альянс. Об этом Кэй Бэйли Хатчинсон сообщила в эфире Fox News Sunday.

"Я действительно думаю, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию. Они пытаются переманить многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший оборонительный альянс в мировой истории, каким является НАТО", - сообщила она, отвечая на вопрос журналиста о том, действительно ли Россия имеет планы переманить на свою сторону Турцию.

Она добавила, что Североатлантический альянс против приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал этот вопрос в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция договорилась с США о совместных действиях в сирийском регионе Манбидж.

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Теги публикации: НАТО, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Турция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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