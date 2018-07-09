РФ пытается переманить на свою сторону Турцию, чтобы дестабилизировать альянс, - постпред США при НАТО

Кей Бейли Хатчинсон считает, что Россия хочет дестабилизировать НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию и других союзников США по НАТО, чтобы дестабилизировать альянс. Об этом Кэй Бэйли Хатчинсон сообщила в эфире Fox News Sunday.

"Я действительно думаю, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию. Они пытаются переманить многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший оборонительный альянс в мировой истории, каким является НАТО", - сообщила она, отвечая на вопрос журналиста о том, действительно ли Россия имеет планы переманить на свою сторону Турцию.

Она добавила, что Североатлантический альянс против приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал этот вопрос в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

.@USAmbNATO tells @DanaPerino: "I think it's very important that we support the Ukraine and the illegal invasion of Crimea," pic.twitter.com/cGcgOnUsDW — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 8, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Турция договорилась с США о совместных действиях в сирийском регионе Манбидж.